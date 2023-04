Icelandair signe un protocole d’accord avec Airbus

Article publié le 14 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise devrait exploiter des avions Airbus dès l'année 2025.

Icelandair et Airbus ont signé un protocole d’accord pour l'achat de 13 Airbus A321XLR avec des droits d'achat pour 12 appareils supplémentaires. Les livraisons d'avions commenceront en 2029. Icelandair prévoit toutefois de commencer à exploiter des avions Airbus en 2025 et se trouve actuellement à un stade avancé des négociations concernant quatre Airbus A321LR loués à cette fin. Des ajouts supplémentaires sont à prévoir pour les années à venir. Avec l'acquisition des Airbus, Icelandair achèvera le remplacement de ses Boeing 757.

Le prix d'achat convenu pour les 13 avions est confidentiel. Le financement des avions reste à déterminer, mais la compagnie étudiera les possibilités de financement à l'approche des dates de livraison.

Jusqu’en 2025, Icelandair continuera d’exploiter une flotte complète de Boeing, puis une flotte mixte d’appareils Airbus et Boeing après les premières livraisons d’Airbus.

Bogi Nils Bogason, Président & CEO d’Icelandair a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes maintenant parvenus à un accord concernant la future flotte d’Icelandair. Nous avons sélectionné les Airbus A321XLR et A321LR comme successeurs au Boeing 757. Le Boeing 757 est la pierre angulaire des opérations d’Icelandair depuis 1990. Ses capacités uniques ont soutenu le développement réussi de notre vaste réseau de routes et de notre plaque tournante transatlantique compétitive en tirant parti de la situation géographique unique de l’Islande pour relier l’Amérique du Nord et l’Europe via l’Islande. Les excellents avions Airbus nous permettront non seulement de développer davantage notre modèle commercial éprouvé autour des vols transatlantiques, mais aussi d’ouvrir des opportunités de croissance future en pénétrant de nouveaux marchés passionnants."





