La Compagnie reprend son service au départ de Nice vers New York

Article publié le 6 avril 2023 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée à raison de 4 vols par semaine dès le 16 avril prochain.

Comme chaque année depuis 2019, la compagnie française opèrera sur cette ligne jusqu’à 4 vols par semaine du 16 avril au 28 septembre 2023 à bord de ses nouveaux Airbus A321neo. La cabine de l'Airbus A321neo de la Compagnie est dotée de 76 sièges pouvant se transformer en lit entièrement plat.

Christian Vernet, Président de La Compagnie a déclaré : "Nous sommes heureux d’être de retour sur la Côte d’Azur pour ce troisième été. Après une saison 2022 exceptionnelle avec un taux de remplissage avoisinant les 80% en juin et juillet, nous constatons à nouveau un réel engouement de la clientèle américaine pour la destination Côte d’Azur. L’envie d’une expérience de voyage exceptionnelle est plus que jamais d’actualité. Notre produit qualitatif, à bord d’un avion moderne et avec un excellent rapport qualité prix, attire de nombreux clients exigeants. C’est pourquoi nous avons ajouté dès cette année 1 vol hebdomadaire supplémentaire sur la destination et comptons renforcer davantage notre présence sur les 2 prochains étés."





