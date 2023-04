Play : résultats du mois de février

Article publié le 4 avril 2023 par David Dagouret

En février 2023, la compagnie islandaise a enregistré un taux de remplissage de 76,9 %.

La compagnie aérienne Play a transporté 63 949 passagers en février 2023 avec un taux de remplissage atteignant 76,9%. 31% des passagers Play en février ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 37% ont voyagé à destination de l'Islande et 32% étaient des passagers en correspondance (VIA). En janvier, 84,2% des vols de PLAY sont arrivés dans les délais.



Les liaisons de Play à destination et en provenance de Paris et Londres ont enregistré un taux de remplissage de plus de 90% en février, tandis que les lignes vers l’Espagne et les îles Canaries ont été tout aussi performantes que les mois précédents.



Le taux de remplissage de l’année 2023 a plus que doublé par rapport à la même période en 2022.



Depuis le déploiement, début février, de nouvelles fonctionnalités dans le moteur de réservation de Play (le lancement des tarifs groupés et des services annexes), la compagnie a constaté une augmentation de 26% des recettes annexes moyennes.



Le prix moyen des billets d'avion est en hausse de 19% par rapport à 2022.



Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer un mois de février record en termes de ventes. Nous sommes confiants pour les mois à venir. Une forte tendance à la hausse concernant les réservations et les recettes se dessine, ainsi qu'une augmentation de la demande en provenance et à destination de l'Islande. Nos recettes unitaires ont continué de croître, même avec l’augmentation significative de la capacité, ce qui est un véritable indicateur de la force croissante de PLAY et de l'efficacité de son activité commerciale.



Ce sont des tendances très encourageantes, elles renforcent nos perspectives positives et assurent nos performances pour l'année. Toutefois, nous sommes conscients des fluctuations saisonnières de la demande dans le secteur aérien, c‘est pourquoi nous gérons notre capacité en conséquence. La nature de notre marché est telle que les résultats financiers de l'année se décident au printemps et à l‘été (T2 et T3), tandis que l'hiver (T1 et T4) se traduit toujours par une demande plus faible et des rendements plus bas.



D'une manière générale, l'année commence sur une note très positive pour PLAY. Le nombre de réservations est élevé, le revenu moyen par passager et les rendements sont en hausse, et les opérations aériennes présentent des performances exceptionnelles en matière de ponctualité. Ces indicateurs positifs me confortent dans l‘idée que nous nous dirigeons vers une saison estivale solide, et je suis certain que notre formidable équipe continuera à fournir un excellent travail pour faire de PLAY une compagnie aérienne florissante."