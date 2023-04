SkyUp Airlines évacue un avion vers la Roumanie

Article publié le 14 avril 2023 par David Dagouret

Il s'agissait du dernier appareil basé en Ukraine.

Le 4 avril 2022, SkyUp a évacué un Boeing 737-800, UR-SQP, de l'aéroport international de Boryspil à destination de l'aéroport de Iasi (Roumanie). Le Boeing 737-800 UR-SQP, d'une capacité de 189 places, était le seul avion de SkyUp restant à Boryspil après le déclanchement de la guerre.

Tous les autres avions avaient été déplacés à l'étranger à l'étranger. Certains d'entre eux participent aux activités opérationnelles de SkyUp, car la société fournit des services de location avec équipage, effectue des vols charters, humanitaires, d'évacuation et des vols spéciaux.

En 2022, selon les statistiques internes de SkyUp Airlines, la compagnie a effectué 7 713 vols, transporté plus de 1,08 million de passagers et transféré près de 100 millions UAH de taxes au budget de l'État.

Dmytro Syeroukhov, PDG de SkyUp Airlines a déclaré : "Depuis le premier jour de l'invasion massive, SkyUp s'est engagée à aider l'Ukraine à se défendre. Nous sommes convaincus qu'être utile à notre pays est la seule approche possible pour une entreprise responsable. L'année dernière, nous avons opéré le nombre de d'évacuation et de vols humanitaires. Notre coopération avec l'État se poursuit et nos avions assureront des vols dans l'intérêt de l'Ukraine."

