Transavia desservira 35 destinations dans 11 pays au départ de Nantes

Article publié le 12 avril 2023 par David Dagouret

Les représentants de Transavia France ont présenté ce jour le programme estival de la compagnie au départ de sa base de Nantes-Atlantique, un aéroport géré par VINCI Airports.

Transavia France poursuit le développement de son réseau au départ de sa base de Nantes. La compagnie lance cet été 2 nouvelles destinations : Antalya (Turquie) et Constantine (Algérie). Ces nouveautés viennent renforcer les destinations déjà desservies dans le bassin méditerranéen : la Grèce, le Portugal, le Maroc (4 destinations) ou encore l’Italie, l’Espagne, la Tunisie et l’Algérie (3 destinations).



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "A l’image des ouvertures d’Antalya et Constantine et de la reconduction de Dakar, nous sommes très heureux de proposer toujours plus de possibilités de voyages à notre clientèle nantaise qui pourra rejoindre pas moins de 35 destinations cet été. Nous sommes très attachés à notre base nantaise et à notre partenaire de l’aéroport Nantes-Atlantique avec lequel nous travaillons pour renforcer l’attractivité du territoire et l’emploi local. Les engagements pour cet été sont bons et nous retrouvons des tendances de réservation d’avant Covid."



Xavier Lortat-Jacob, Président Directeur Général de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a déclaré : "Le réseau de Transavia offre, depuis notre aéroport Nantes Atlantique, une ouverture directe sur l’Europe et le Bassin Méditerranéen. Une ouverture qui répond aux besoins d’évasion des habitants du Grand Ouest et à ceux des visiteurs de notre belle région, ainsi qu’aux familles et amis éloignés géographiquement."





