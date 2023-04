Transavia lance son programme de vols pour l’hiver 2023/2024

Article publié le 27 avril 2023 par David Dagouret

La filiale low-cost du groupe Air France lance 5 nouvelles routes internationales opérées en exclusivité.

Transavia France a annoncé l’ouverture des ventes de son programme hiver 2023/2024. La filiale low-cost du groupe Air France lance 5 nouvelles routes internationales opérées en exclusivité. Au départ de sa base de Paris-Orly, la compagnie propose pour la première fois des vols vers Aqaba (Jordanie), Praia et Sao Vicente (Cap Vert). Depuis Bordeaux et Toulouse, elle opèrera des vols vers Dakar. Des prolongations de routes sont également prévues depuis Paris Orly vers l’Espagne, la Norvège et l’Italie et depuis Marseille vers le Sénégal.



Au départ de Paris Orly :

La liaison à destination de Praia (Cap-Vert) sera opérée jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) dont le premier vol sera effectué le 30/10/2023.

La liaison vers Aqaba (Jordanie) sera opérée 1 fois par semaine (les samedis) dont le premier vol est prévu le 04/11/2023.

La liaison à destination de Sao Vicente (Cap-Vert sera effectué 1 fois par semaine (les samedis), avec un premier vol le 04/11/2023.



La ligne entre Bordeaux et Dakar sera effectuée 2 fois par semaine (les mardis et les vendredis) avec un premier vol le 31/10/2023.

La ligne Toulouse – Dakar sera opérée 1 fois par semaine (le dimanche), avec un premier vol le 29/10/2023.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "Toujours à l’écoute des attentes de nos clients, nous sommes très heureux de leur permettre de programmer dès à présent leurs séjours hivernaux vers des destinations encore plus variées."

