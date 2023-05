27e Tour aérien Rêves de Gosse

Article publié le 15 mai 2023 par David Dagouret

Cet événement se tiendra du 19 au 27 mai 2023.

Du vendredi 19 au samedi 27 mai 2023, l’association Rêves de Gosse réalisera son 27e tour aérien, afin de relier 9 des 10 villes-étapes ayant pris part au projet cette année (l’étape en Guadeloupe s’étant déroulée le 5 mai à Point-à-Pitre).

Le départ sera donné sur la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara (en Corse) le 19 mai. Les Chevaliers du ciel iront ensuite à la rencontre des enfants à Nîmes le 20, Chambéry le 21, Berne (Suisse) le 22, Lons-le-Saunier le 23, Bellerive-sur-Allier le 24, Les Mureaux le 25 et Orléans le 26, avant d’achever leur tour aérien sur la base aérienne 120 de Cazaux le 27 mai.

Ce tour aérien conclut un cycle débuté il y a près d’un an dans toutes les villes-étapes. Des rencontres entre des enfants (aux parcours) ordinaires (scolarisés normalement) et des enfants extraordinaires (cabossés par la vie ou la maladie, défavorisés socialement) sont organisées par des clubs services (Rotary, Lions Clubs, Kiwanis, Jeune chambre économique), des associations ou des aéroclubs, et même pour la première fois cette année par une municipalité.

De nombreuses surprises seront au rendez-vous (dont la visite annoncée des marraines Véronique Jannot et Clémence Botino - miss France 2020 et candidate miss Monde 2023), pour les près de 2000 enfants qui bénéficient de cette action, visant à favoriser l’inclusion et l’acceptation des différences.