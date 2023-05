Air Caraïbes repart vers Saint Domingue

Article publié le 18 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie a également annoncé qu'elle allait desservir quotidiennement Punta Cana.

Air Caraïbes a annoncé qu'elle allait proposer jusqu'à 6000 sièges par semaine vers la République Dominicaine au départ de Paris Orly. Les vols seront principalement opérés en Airbus A350-900.

A partir du 20 octobre 2023, Air Caraïbes proposera 1 vol quotidien à destination de la République Dominicaine

Paris-Orly 4 <> Punta Cana : 5 vols directs par semaine

Paris-Orly 4 <> Saint Domingue : 2 vols par semaine - 1 via Port-au-Prince (Haïti) les lundis, 1 via San Salvador (Les Bahamas) les jeudis.

A partir du 14 décembre 2023, Air Caraïbes proposera 9 vols par semaine à destination de la République Dominicaine

Paris-Orly 4 <> Punta Cana : 1 vol quotidien direct

Paris-Orly 4 <> Saint Domingue : 2 vols par semaine - 1 via Port-au-Prince (Haïti) les lundis, 1 via San Salvador (Les Bahamas) les jeudis.

Air Caraïbes travaille également à augmenter les connexions à destination de Saint Domingue via Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

Marc Rochet, Président d’Air Caraïbes a déclaré : "Air Caraïbes a les capacités et la volonté de maintenir les liaisons entre la France et la République Dominicaine. Nous avons travaillé avec les Autorités Dominicaines et rassemblé les conditions nécessaires de part et d’autre pour augmenter nos fréquences et permettre aux nombreux touristes français qui apprécient cette destination de continuer à se rendre en République Dominicaine. "





