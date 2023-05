Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

Boeing utilisera le premier avion ecoDemonstrator Explorer, un 787-10 Dreamliner.

Boeing a annoncé étoffer son programme d’essais en vol ecoDemonstrator dans l’optique d’accélérer ses capacités d’innovation dans les domaines du développement durable et de la sécurité. Le Groupe a annoncé son plan 2023 dans le cadre duquel 19 technologies seront évaluées sur le Boeing 777 ecoDemonstrator, ainsi que l’ajout d’avions "Explorer" qui auront pour mission de tester certaines technologies particulières.

Le premier avion ecoDemonstrator Explorer, un 787-10 Dreamliner, effectuera des essais en vol au mois de juin au départ de Seattle et à destination de Tokyo, Singapour et Bangkok afin de démontrer comment la coordination de la navigation dans l’espace aérien international peut améliorer l’efficacité opérationnelle, avec à la clé une réduction de la consommation de carburant et des émissions pouvant atteindre 10 % par avion. Grâce aux capacités embarquées actuellement disponibles, Boeing et les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP — Air Navigation Service Providers) opérant aux États-Unis, au Japon, à Singapour et en Thaïlande calculeront collectivement l’ordonnancement des itinéraires de l’avion afin de définir la trajectoire de vol optimale entre plusieurs régions en tenant compte de paramètres tels que les conditions météos, le trafic aérien et la fermeture de certains espaces aériens. L’appareil utilisera le mélange affichant le taux de carburant aviation durable (SAF — Sustainable Aviation Fuel) le plus élevé disponible sur chaque site.

En 2023, Boeing utilisera également l’actuel avion porte-étendard de son programme ecoDemonstrator, un 777-200ER à rayon d’action étendu, pour tester 19 technologies, parmi lesquelles :

des cloisons murales durables en soute composées à 40 % de fibres de carbone recyclées et à 60 % de résines issues d’une matière première biosourcée ;

un capteur de niveau à fibre optique compatible avec les carburants 100 % durables ;

une application pour sacoche de vol électronique (EFB) comprenant Smart Airport Maps, un module de l’application Jeppesen FliteDeck Pro qui réduit les coûts d’exploitation et favorise la sécurité au roulage en représentant les données contextuelles des aéroports.

Pour tous les essais en vol, l’avion utilisera le mélange affichant le taux de carburant durable le plus élevé disponible localement.

Stan Deal, Président-directeur général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Conformément aux objectifs du secteur aéronautique qui vise le zéro émission nette à l’horizon 2050, Boeing élargit son programme ecoDemonstrator avec des avions Explorer chargés de tester un nombre encore plus important de technologies axées sur l’impact écologique. Nous continuons à investir en faveur de l’innovation pour réduire la consommation de carburant, les émissions et le niveau de bruit de nos avions, et nous associons à des gouvernements et des partenaires industriels pour améliorer nos performances écologiques à chaque phase de vol."

Chris Raymond, directeur du développement durable de Boeing a déclaré : "L’industrie aura besoin d’un renouvellement continu de sa flotte, de gains d’efficacité, de vecteurs d’énergie renouvelable tels que le carburant aviation durable (SAF), ainsi que de technologies avancées pour respecter l’engagement pris par l’aviation civile d’atteindre des émissions de carbone nettes nulles d’ici à 2050. Les premiers essais effectués sur un avion Explorer en partenariat avec des acteurs de l’aviation de quatre pays illustrent parfaitement la façon dont nous pouvons œuvrer ensemble pour optimiser l’efficacité opérationnelle et réduire les émissions."

