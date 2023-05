Article publié le 18 mai 2023 par David Dagouret

Le magazine est simplement intitulé "Cathay".

Cathay Pacific lance son nouveau magazine de bord. Intitulé "Cathay", le nouveau magazine de bord illustre l'évolution de la compagnie aérienne en une marque art de vivre et voyage haut de gamme, avec des sections dédiées à Hong Kong et à la région de la Grande Baie en Chine (GBA), ainsi qu'au voyage, aux vacances, au bien-être, à la restauration et au shopping.

Le magazine est imprimé avec des encres végétales respectueuses de l'environnement, sur du papier produit de manière responsable et éthique, certifié par le Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Cathay Pacific s’assure qu’il soit correctement recyclé par ses prestataires au fur et à mesure des nouvelles parutions.

Le thème du premier numéro est "Reconnexion", alors que Cathay Pacific met l'accent sur la reconnexion de Hong Kong, de la région de la Grande Baie (GBA) et de la Chine continentale avec le reste du monde. Les histoires de ce numéro illustrent le sentiment de connexion à travers diverses approches. Le magazine est lancé avec une série de couvertures inspirantes présentant des vues aériennes époustouflantes de différentes villes, chacune suscitant l'envie de voyager.

Lavinia Lau, Directrice Clientèle et Commerciale, a déclaré : "Nous savons que nos clients souhaitent et s'attendent à pouvoir profiter d'un magazine art de vivre et voyage lorsqu'ils volent avec nous. Nous sommes ravis de réintroduire une publication entièrement repensée qui réponde à ce que nous voulons leur offrir au quotidien : inspiration, enchantement et découverte. Grâce au contenu que nous partageons, nous voulons faire de Cathay une marque à laquelle nos clients se réfèrent quotidiennement pour trouver de l'inspiration et des conseils sur l’art de voyager dans les meilleures conditions."

