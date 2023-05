Delta relance son vol quotidien entre Paris et Los Angeles

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

Le vol est opéré en Airbus A330-900neo.

Delta Air Lines relance son vol quotidien sans escale au départ de Paris (CDG) à destination de Los Angeles (LAX). Le nouveau vol Paris-Los Angeles de Delta vient compléter celui de son partenaire transatlantique, Air France.

Les vols Delta seront opérés en Airbus A330-900neo et proposeront quatre classes distinctes : Delta One ou Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ et Main Cabin.

Horaires des vols Delta quotidiens entre et Paris et Los Angeles à compter du 9 mai 2023 :

Le vol n°DL291 décolle de Paris à 15h20 pour atterrir à Los Angeles à 18h10

Le vol n°DL290 partira de Los Angeles à 17h15 pour atterrir à Paris à 13h15 (+1 jour)

Nicolas Ferri, vice-président de Delta pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde a déclaré : "Los Angeles est l’un des principaux hubs de Delta sur la côte ouest, avec plus de 150 vols quotidiens, il offre des correspondances fluides vers de nombreuses villes américaines, telles que Las Vegas, Hawaï, Portland, etc. La saison estivale s’annonce bonne, nous observons une forte demande pour nos vols entre les États-Unis et la France. De plus, conjointement avec notre partenaire Air France, nous exploitons désormais 41 vols quotidiens entre Paris et les États-Unis."

Francine Sheridan, vice-présidente régionale pour l'Europe et le Moyen-Orient de Los Angeles Tourism a déclaré : "La France est l'un des principaux marchés émetteurs de touristes pour Los Angeles, et nous sommes ravis que Delta reprenne ses vols quotidiens sans escale entre Paris-Charles de Gaulle et LAX. Il existe de nombreuses raisons de venir visiter la Cité des Anges, pour n’en citer que quelques-unes : l’incroyable modernisation de l’aéroport à hauteur de 15 milliards de dollars, une très large offre d’activités et une moyenne de près de 300 jours d’ensoleillement par an."





