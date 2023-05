Embraer et NetJets annoncent un accord portant sur 250 avions Praetor 500

Article publié le 15 mai 2023 par David Dagouret

Le montant de ce contrat est estimé à plus de 5 milliards de dollars US.

NetJets a signé un nouvel accord avec Embraer pour un maximum de 250 options de jet Praetor 500, qui comprend un accord complet de services et de support. L'accord est évalué à plus de 5 milliards de dollars, les livraisons devraient commencer en 2025, et NetJets proposera pour la première fois le Praetor 500 de taille moyenne à ses clients. Depuis plus de dix ans, NetJets exploite la série Phenom 300 d'Embraer.

Le partenariat entre Embraer et NetJets a débuté en 2010 lorsque NetJets a signé un premier contrat d'achat pour 50 Phenom 300, avec jusqu'à 75 options supplémentaires. En 2021, après qu'Embraer ait livré avec succès plus de 100 appareils, les deux sociétés ont signé un accord continu portant sur 100 jets Phenom 300/E supplémentaires, pour un montant de plus de 1,2 milliard de dollars.

Michael Amalfitano, président-directeur général d'Embraer Executive Jets a déclaré : "Depuis 2010, Embraer bénéficie de l'engagement continu de NetJets à l'égard de nos avions de pointe, ce qui témoigne de la valeur de notre marque et de notre capacité à offrir l'expérience ultime en matière d'aviation d'affaires. Notre partenariat stratégique a fait partie intégrante de la croissance de notre entreprise, NetJets prenant toutes les options de livraison d'avions commandés auprès d'Embraer depuis le début. Après avoir jeté les bases de ce succès avec la série Phenom 300, nous sommes ravis d'avoir signé ce contrat monumental pour le jet moyen Praetor 500, et nous attendons avec impatience un avenir encore plus passionnant."

Doug Henneberry, vice-président exécutif de NetJets Aircraft Asset Management a déclaré : "Nous sommes impatients d'ajouter l'Embraer Praetor 500, l'un des jets d'affaires les plus modernes, à notre flotte d'avions de taille moyenne. Cet accord de flotte historique est une autre façon d'accroître notre flotte au profit de nos clients fidèles. En ajoutant jusqu'à 250 appareils à notre flotte, nous continuerons à fournir aux propriétaires de NetJets un service exceptionnel et un accès sans faille aux quatre coins du monde."

