Icelandair s’envole vers Detroit

Article publié le 30 mai 2023 par David Dagouret

Ces vols directs de Reykjavik vers Détroit ont été lancés le 23 mai dernier.

Icelandair lance officiellement un service saisonnier sans escale entre Reykjavik (Islande) et Détroit. Le vol 873 quittera l'aéroport international de Keflavík (KEF) pour le Michigan quatre fois par semaine à 16h55, pour arriver le même jour à l'aéroport métropolitain du comté de Wayne de Detroit (DTW) à 19h20.

Le vol retour 872 quittera la Motor City pour KEF à 20h30, avec une arrivée en Islande le lendemain matin à 6h30. Les vols seront assurés jusqu'au 30 octobre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à bord d'un Boeing 737MAX de 160 places.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair Group a déclaré : "Icelandair est heureux d'offrir une nouvelle option de voyage pour se rendre à Détroit. Nos nouveaux vols offriront aux voyageurs d'affaires et de loisirs plus d'options vers et depuis l'Islande et au-delà. Ces nouveaux vols ouvriront les portes aux voyageurs entrants et sortants pour faire de Détroit une porte d'entrée intéressante dans notre réseau, stimulant le tourisme et le commerce vers et depuis la Motor City. Nous sommes ravis de contribuer à relier la Motown à l'Europe."

Chad Newton, PDG de l'autorité aéroportuaire du comté de Wayne a déclaré : "Depuis l'aéroport métropolitain de Détroit, nos clients ne sont qu'à cinq heures et demie de piscines géothermiques, de vues imprenables sur les aurores boréales et de volcans en activité. Nous sommes prêts à réintroduire le Midwest en Islande. Nous pensons que les vols sans escale vers l'Islande et la possibilité de se connecter à d'autres villes d'Europe sont deux raisons supplémentaires pour lesquelles les voyageurs choisiront DTW".





