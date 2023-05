Norse Atlantic Airways se renforce avec Easyjet, Norwegian et Spirit

Article publié le 29 mai 2023 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways, développe des partenariats avec Easyjet et Norwegian en Europe ainsi que Spirit Airlines aux États-Unis.

La compagnie aérienne low-cost, Norse Atlantic Airways, a annoncé s’associer avec Easyjet et Norwegian pour offrir à ses passagers européens de nombreuses options de connectivité pour voyager vers les États-Unis.

Les compagnies partenaires facilitent ainsi les voyages des Français basés en région pour rejoindre facilement New York via Paris-CDG. Ce service d’interligne virtuel offre aux clients un plus grand choix de vols entre l’Europe et les Etats-Unis via la plateforme Dohop. La réservation est simplifiée : les compagnies aériennes fournissent des PNR individuels, mais ceux-ci sont liés via la plateforme Dohop.

Dans cette même optique de développer la connectivité pour ses clients, Norse a développé un partenariat avec Spirit Airlines qui possède un vaste réseau de destinations aux États-Unis, désormais accessible aux passagers de Norse depuis l’Aéroport International de La Guardia à New York.

Ces partenariats n'auront aucune incidence sur la ponctualité ou le modèle d'exploitation de Norse Atlantic Airways. La compagnie ne retiendra pas les vols pour les passagers en correspondance. Ces dernières sont soumises à un temps de connexion minimum de 2h30, qui varie en fonction de la desserte et laisse suffisamment de temps aux passagers pour effectuer leur correspondance en changeant de terminal à l’aéroport.

Bjørn Tore Larsen, P.D.G. de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Depuis le lancement de Norse Atlantic Airways, nous avons rendu les voyages transatlantiques long-courriers accessibles à tous grâce à nos tarifs abordables et au choix de nos destinations desservies. Les clients peuvent maintenant aller plus loin et se connecter aux services de nos compagnies aériennes partenaires en Europe et aux Etats-Unis via la plateforme Dohop. Ces accords vont stimuler davantage les voyages transatlantiques, ce qui profitera au tourisme et aux entreprises locales des deux côtés de l’Atlantique."

Zoe Osborne, Responsable des partenariats commerciaux chez Norse Atlantic Airways a déclaré : "Nous sommes très heureux d'élargir notre offre de connectivité au bénéfice de nos clients. Avec nos partenaires aériens, nous sommes en mesure de proposer encore plus de choix et de commodité aux passagers souhaitant voyager à travers l'Atlantique. "

