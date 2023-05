United Airlines célèbre le 10e anniversaire de la liaison Paris Charles de Gaulle - San Francisco

Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

Plus d’1 million de passagers ont été transportés sur la ligne depuis 2013, sur plus de 5 200 vols.

United Airlines célèbre les 10 ans de sa liaison sans escale entre Paris Charles de Gaulle et San Francisco. Depuis le lancement de la ligne en avril 2003, la compagnie a transporté plus d’1 million de passagers sur plus de 5 200 vols.

Le vol Paris Charles de Gaulle-San Francisco est assuré en Boeing 777-200ER doté de 50 suites affaires United PolarisSM avec un accès direct aux couloirs, 24 sièges United Premium PlusSM, 46 sièges Economy PlusSM et 156 sièges en Economy.

Le vol UA984 décolle de Paris CDG à 09h15 pour arriver à 11h40 à San Francisco.

Le vol UA990 décolle de San Francisco à 14h40 pour arriver à 10h25 (+1 jour) à Paris CDG.

United Airlines augmente également ses fréquences entre la France et les Etats-Unis cet été avec l’ajout d’un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. à compter du 3 juin 2023, le retour d’un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et New York/Newark dès le 6 mai 2023, ainsi que de la liaison saisonnière Nice-New York/Newark le 11 mai 2023. En comptant les liaisons assurées à l’année au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Chicago et de San Francisco, United opérera sept vols quotidiens entre la France et les Etats-Unis cet été.

Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France a déclaré : "Depuis 10 ans, United relie Paris Charles de Gaulle à la côte ouest des États-Unis, offrant des liaisons sans escale vers San Francisco ainsi qu'un réseau complet de correspondances au départ de notre hub de San Francisco vers près de 20 destinations dans l'Ouest des États-Unis et à Hawaï. La France est une destination importante pour United et nous sommes fiers d'augmenter notre offre vers les États-Unis cet été. Nous nous appuyons sur la force de notre réseau mondial pour offrir à nos passagers français un plus large choix de destinations et la possibilité de rejoindre de nombreuses villes du continent américain via nos hubs américains."





