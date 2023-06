AFI KLM E&M et Air Austral signe un nouvel accord

Article publié le 26 juin 2023 par David Dagouret

Cet accord porte sur la maintenance des APU de la flotte Airbus A220.

Air Austral s'appuie une nouvelle fois sur l'expertise et le support d'AFI KLM E&M à travers sa filiale à 100% EPCOR. Cette fois, il s'agit de la maintenance des APU (GTCP131-9C) qui équipent sa flotte moyen-courrier composée de trois A220. Air Austral est un client de longue date d'AFI KLM E&M, et les deux acteurs ont également signé récemment un contrat de support équipements pour les A220 de la compagnie réunionnaise.

Ce nouveau contrat porte sur la réparation et l'entretien des APU, la fourniture d'une unité de rechange et l'accès à la solution de maintenance prédictive d'AFI KLM E&M Prognos for APU. Ces services seront gérés et fournis par EPCOR, le centre d'excellence d'AFI KLM E&M pour le support des APU.

Vincent Guérin, directeur technique d'Air Austral, a déclaré : "la relation industrielle établie entre AFI KLM E&M et Air Austral depuis de nombreuses années nous rassure. Nous connaissons et apprécions la qualité de leurs services, la robustesse de leurs solutions et la disponibilité de leurs équipes. Nous sommes certains de bénéficier d'une performance et d'une fiabilité optimales pour la maintenance des APU de nos A220 grâce à AFI KLM E&M et à EPCOR."

Heidi Haveman, Directrice générale d'EPCOR, a déclaré : "EPCOR a développé une large gamme de solutions MRO sur mesure pour le GTCP131-9C, de sorte que les compagnies aériennes peuvent choisir celles qui conviennent le mieux à leurs besoins opérationnels. Nous sommes ravis de la confiance d'Air Austral dans notre expertise, car cette compagnie aérienne devient notre premier client externe pour l'A220."

