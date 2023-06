Air Canada annonce le lancement d’une nouvelle liaison sans escale entre Fort-de-France et Toronto

Article publié le 16 juin 2023 par David Dagouret

Air Canada a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison saisonnière hebdomadaire sans escale entre Fort-de-France et Toronto, exploitée une fois par semaine du 16 décembre 2023 au 30 mars 2024. Cette ligne supplémentaire constitue la troisième liaison sans escale de la compagnie aérienne au départ des régions françaises d'outre-mer, et s'ajoute aux vols sans escale existants et opérés toute l'année au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre à destination de Montréal.

Les vols d'Air Canada entre Fort-de-France et Toronto seront assurés par des Boeing 737 Max 8 pouvant accueillir 169 passagers.

Les horaires des vols sont les suivants :

AC951 départ de Fort-de-France à 15h25 arrivée à Toronto à 20h05 le samedi

AC950 départ de Toronto à 08h15 arrivée à Fort-de-France à 14h35 le samedi

Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer une liaison sans escale entre Fort-de-France et Toronto pour la saison hiver. Les clients de la Martinique bénéficieront d'un plus grand choix de voyages et d’un accès direct à notre plaque tournante de Toronto, et au-delà. Notre nouveau vol vient aussi étoffer notre portefeuille de destinations loisirs premium dans les Caraïbes au départ de Toronto, tout en développant et en renforçant nos relations stratégiques avec nos principaux partenaires du secteur touristique."





