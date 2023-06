Air Canada inaugure sa liaison entre Toulouse et Montréal

Article publié le 8 juin 2023 par David Dagouret

Il s'agit de la première liaison sans escale entre Toulouse et Montréal dans l’histoire d’Air Canada.

Air Canada a inauguré sa nouvelle liaison sans escale assurée jusqu'à cinq fois par semaine toute l'année entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et sa plaque tournante de Montréal. Il s'agit du tout premier vol sans escale de la compagnie aérienne au départ de Toulouse et à destination de Montréal. Cette nouvelle liaison s'ajoute aux autres liaisons d'Air Canada au départ de la France métropolitaine, à savoir les vols assurés toute l'année au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Toronto et de Montréal, ainsi que la liaison saisonnière entre Nice et Montréal. Avec l'ajout de la liaison annuelle Lyon-Montréal à compter du 13 octobre 2023, Air Canada offrira cinq liaisons sans escale entre la France et le Canada.

La nouvelle liaison entre Toulouse et Montréal sera assurée par des Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers, avec un choix de trois classes de service : Économique, Premium Économique et la Classe Signature Air Canada.

Les horaires de cette nouvelle destination sont les suivants :

Vol AC878 départ de Montréal 19:30 arrivée Toulouse 08:55 +1 le lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche toute l'année en Airbus A330-300

Vol AC879 départ de Toulouse 11:30 arrivée Montréal 14:00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche toute l'année en Airbus A330-300

Virgilio Russi, Vice-président, Ventes internationales d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis d'inaugurer notre nouvelle liaison sans escale entre Toulouse et Montréal, reliant ainsi deux importantes plaques tournantes aériennes. Cette journée est très spéciale, car cette nouvelle liaison offrira encore plus de choix de voyage à nos passagers en France en reliant Toulouse et la région de l'Occitanie tout au long de l'année au continent américain via notre plaque tournante de Montréal. Notre nouvelle liaison renforce notre volonté de relier les deux pays et reflète l'importance des relations entre la France et le Canada."

Philippe Crébassa, Président du Directoire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a déclaré : "L’ouverture de cette ligne annuelle avec le Canada est une excellente nouvelle pour les voyageurs d’Occitanie et plus largement ceux du grand Sud-Ouest. Nous sommes fiers d’accueillir sur notre tarmac la prestigieuse compagnie nord-américaine. Montréal devient ainsi notre premier « hub » sur le continent outre-Atlantique. Air Canada nous ouvre plus grandes les portes du Canada mais aussi des Etats-Unis et des Caraïbes. Cette ligne va permettre également aux nord-américains de découvrir plus facilement notre belle région. Nous continuons de travailler avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement avec les équipes d’Air Canada pour faire de cette ligne un succès au service du développement économique et touristique de nos territoires."





