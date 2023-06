Air Tahiti Nui inaugure une nouvelle liaison directe à destination de Seattle depuis Paris

Article publié le 17 juin 2023 par David Dagouret

En ajoutant 2 rotations par semaine via Seattle aux 5 existantes via Los Angeles, cette nouvelle liaison porte à 7 le nombre de vols hebdomadaire entre Paris et Tahiti.

Air Tahiti Nui a célébré ce 14 juin le départ du vol inaugural de Paris CDG à Seattle Tacoma. Les passagers de ce vol inaugural ont été accueillis en porte d’embarquement du Terminal 2 de l’aéroport Charles-de-Gaulle par Michel Monvoisin, Président Général de la compagnie, Jean Marc Hastings Directeur France & Europe d’Air Tahiti Nui, et Régis Lacote, Directeur de l’aéroport Paris Charles De Gaulle. Après les discours de bienvenue, tous les passagers ont été invités à partager un buffet avec des gâteaux aux couleurs d’Air Tahiti Nui et de Seattle dans une ambiance festive.

Michel Monvoisin a remercié les partenaires et les équipes d’Air Tahiti Nui qui ont permis de lancer ce nouveau vol en un temps record, moins de 6 mois du début du projet jusqu’au vol inaugural.

Après l’inauguration de la route entre Papeete et Seattle le 4 octobre dernier et l’annonce d’une extension vers Paris du service bi-hebdomadaire pour la période Été 2023, Air Tahiti Nui s'est réjouit également du maintien de la route Paris-Papeete via Seattle pour la prochaine saison Hiver IATA.

Depuis le 14 juin 2023, cette nouvelle desserte depuis et vers Paris est ainsi couplée aux cinq rotations programmées via Los Angeles, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Paris et Papeete de juin à septembre 2023.

Programme de la saison Eté Paris - Papeete via Seattle en heures locales :

Départ Paris 12h05, arrivée Seattle 13h20 le mercredi et dimanche

Départ Seattle 15h20, arrivée Papeete 21h50 le mercredi et dimanche

Départ Papeete 23h35, arrivée Seattle 12h00 +1 le lundi et vendredi

Départ Seattle 14h30, arrivée Paris 09h00 +1 le mardi et samedi

Pour la prochaine saison Hiver qui débute le 29 octobre 2023, les horaires* évolueront comme suit :

Départ Paris 11h35, arrivée Seattle 12h50 le jeudi et dimanche

Départ Seattle 14h50, arrivée Papeete 22h20 le jeudi et dimanche

Départ Papeete 23h35, arrivée Seattle 11h00 +1 le mardi et vendredi

Départ Seattle 13h00, arrivée Paris 07h30 +1 le mercredi et samedi

