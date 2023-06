Delta Air Lines a accompagné des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale en Normandie

Article publié le 8 juin 2023 par David Dagouret

Pour la deuxième année consécutive, la compagnie américaine a transporté plus de 40 vétérans.

Pour la deuxième année consécutive, Delta a transporté plus de 40 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale sur un vol charter depuis Atlanta et atterrissant à Deauville le jeudi 1er juin pour la 79e commémoration annuelle du Débarquement de 1944.

Le groupe d'anciens combattants américains et leurs compagnons ont été accueillis à l'aéroport de Deauville par des écoliers locaux ainsi que des hauts dignitaires lors d'un événement de bienvenue en préambule d’un programme de commémoration d'une semaine pour marquer le D-Day. La visite, en partenariat avec l’association Best Defense Foundation et avec le soutien de Michelin, renforce l'engagement et le soutien de longue date de Delta envers les vétérans.

Au cours de leur voyage, les vétérans ont visité des sites et les principaux champs de bataille de la région, en commençant par un dîner le soir du 1er juin à l'Abbaye d'Ardenne à Saint-Germain la Blanche Herbe, et se souviendront des 20 soldats canadiens massacrés dans le jardin de l'Abbaye par des membres de la SS en juin 1944.

Le 6 juin, date du 79e anniversaire de l’événement a eu lie des cérémonies du souvenir au cimetière américain de Normandie à Colleville-sur-Mer, une cérémonie internationale officielle du D-Day qui se sont tenu au British Normandy Memorial à Ver-sur-Mer. Les anciens combattants sont retourné chez eux à bord de Delta après une visite scolaire et un dîner d'adieu le 7 juin.

Virginie Durr, directrice globale des ventes de Delta a déclaré : "Delta est honorée d'avoir une fois de plus permis à ces braves vétérans et à leurs familles de retourner dans le nord de la France pour une semaine spéciale de commémoration. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Best Defense Foundation, et nous partageons leur philosophie de prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. Cette année, nous nous efforçons tout particulièrement d'aider nos jeunes à comprendre les sacrifices consentis par ces vétérans et leurs camarades. Nous avons un certain nombre d'étudiants français et américains qui passeront du temps avec les anciens soldats et écouteront leurs histoires."

M. Philippe Augier, maire de Deauville et 1er vice-président du Syndicat mixte de l'aéroport de Deauville-Normandie, a déclaré : "Nous sommes honorés d'accueillir à nouveau les anciens combattants américains qui ont joué un tel rôle dans la libération de notre territoire. La Ville de Deauville sera éternellement reconnaissante à l’égard de ses libérateurs !"





