ELIT’AVIA et AURA AERO signent une Lettre d’Intention pour 8 exemplaires supplémentaires d’ERA

Article publié le 19 juin 2023 par David Dagouret

La commande initiale passe de 20 à 28 appareils.

ELIT’AVIA, société basée à Malte et fournisseur mondial de solutions pour l’aviation privée incluant la gestion d’appareils, les opérations charter, la vente & l’acquisition et les services techniques, a annoncé aujourd’hui la commande de 8 avions supplémentaires, portant le montant de sa commande initiale de 20 à 28 appareils. Ce annonce a eu lieu au premier jour du salon aéronautique du Bourget.

Michel COULOMB, Président et Chef de la Direction chez ELIT’AVIA International a déclaré : "ELIT’AVIA est fortement engagée dans une démarche d’éco-efficience et cette nouvelle commande renforce nos initiatives en cours visant à minimiser notre impact sur l’environnement, telles que notre Carte Green Jet qui propose la neutralité carbone pour les vols charters ELIT’AVIA, et notre partenariat avec Azzera pour la comptabilisation de nos émissions de gaz à effet de serre et notre compensation carbone. De plus, et pour accompagner notre croissance, comme le démontre notre récente implantation aux Etats-Unis avec ELIT’AVIA Americas, nous sommes très fiers de prendre part à la solution pour une approche durable de l’aviation privée à travers notre partenariat avec AURA AERO."

Selon Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par ELIT’AVIA pour décarboner leurs opérations et apporter une solution durable à l’aviation d’affaires. Chez AURA AERO, nous sommes convaincus que l’électricité est l’avenir de l’aviation régionale, et nous ne sommes qu’au début de cette révolution !."





