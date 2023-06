Le Bourget 2023 : Elixir Aircraft dévoile son avion fonctionnant au biocarburant ou à l’hydrogène

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

Cet appareil en cours de développement a été dévoilé pour la première fois au Salon International de l’Air et de l’espace. Il est visible sur le stand B3 "Paris Air Lab".

A l’occasion du Salon International de l’Air et de l’Espace, la société Elixir Aircraft a révélé sur le Paris Air Lab son prototype d’avion à propulsion décarboné. Développé dans le cadre d’un CORAC en collaboration avec Air Liquide, Safran, Daher et Turbotech, ce programme a pour objectif d’accélérer la mise sur le marché d’avions à propulsion innovantes plus écologique tout d'abord au biocarburant puis ensuite à l'hydrogène.

Décarboner l’aviation générale tout en conservant les avantages qu’elle apporte, telle est la mission que s’est fixée Elixir Aircraft. Une mission que la société a décidé d’aborder de manière pragmatique avec la question, quelles énergies « propre » permettraient à l’avenir d’assurer les missions d’un avion léger ?

A cette question plusieurs réponses se dessinent et des choix doivent être fait. La solution sera-t-elle électrique avec des batteries ? Hydrogène avec une pile à combustible ? Hybride électrique ? Thermique hydrogène (liquide, gazeux ?) ? Thermique biocarburant (lequel ?) ?

Face à ces interrogations, Elixir Aircraft a choisi sa voix. Tout d’abord les biocarburants de type kérosène aviation (SAF) et ensuite de l’hydrogène liquide.

L’électrique ne permet pas aujourd’hui d’assurer les missions et n’offre aucune certitude quant à l’évolution de leurs capacités, les technologies hybrides complexifient grandement la chaine propulsive pour un gain difficilement quantifiable, l’hydrogène gazeux est trop volumineux…

Ainsi, Elixir Aircraft est en train d’intégrer sur son avion de 4éme génération, la turbine TP90, fonctionnant au biocarburant SAF, de Turbotech. Cet appareil en cours de développement est dévoilé pour la première fois au Salon International de l’Air et de l’espace sur le stand B3 "Paris Air Lab".