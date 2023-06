Finnair se renforce en France, en Europe et au Japon pour l'été 2024

Article publié le 17 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie finlandaise augmente des fréquences au départ de Paris-CDG et de Nice-NCE vers Helsinki ainsi qu’entre Helsinki et Tokyo-Narita et Osaka au Japon.

Finnair dévoile son programme de vols renforcé pour la prochaine saison été IATA du 31 mars au 26 octobre 2024. La compagnie finlandaise répond à l'augmentation de la demande internationale en ajoutant des fréquences entre son hub d'Helsinki et des destinations en Europe – notamment en France – ainsi que vers le Japon.

Le marché français demeure stratégique pour Finnair qui développe ses opérations en passant de 3 à 4 vols quotidiens entre Paris-CDG et Helsinki. La compagnie se renforce également significativement sur la desserte de Nice, préalablement desservie 4 fois par semaine, en déployant un vol quotidien entre Nice et Helsinki.

Le Japon, destination fortement plébiscitée par les Français depuis sa réouverture, est également renforcée l’été prochain. Dès le début de la saison IATA été 2024, Finnair opérera depuis son hub d’Helsinki jusqu’à 6 vols par semaine vers Tokyo-Narita et jusqu’à 5 vols par semaine vers Osaka. Ces vols seront en correspondance depuis Paris ou Nice pour les passagers en provenance de France.

En Europe, Finnair lance une nouvelle destination en Pologne à partir du 31 mars 2024, Wroclaw. Elle renforcera également ses fréquences vers Cracovie et réintroduira des vols vers Gdansk.

La compagnie ajoutera des fréquences vers Tromsø et Trondheim en Norvège depuis Helsinki, rétablira les vols qu'elle opérait avant la pandémie entre Helsinki et Bergen avec une escale à Stockholm, Arlanda et ajoutera des fréquences supplémentaires entre Helsinki et Arlanda, ainsi que vers Billund, au Danemark.

En Allemagne, la fréquence des vols vers Düsseldorf et Hambourg sera augmentée.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Finnair ajoutera des fréquences vers Manchester, Dublin et Edimbourg.

