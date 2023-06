Icelandair annonce une nouvelle liaison vers les îles Féroé

Article publié le 17 juin 2023 par David Dagouret

En parallèle de cette annonce, la compagnie aérienne féroïenne Atlantic Airways et Icelandair ont signé une lettre d'intention sur leur coopération.

Icelandair annonce l’extension de son réseau avec une nouvelle destination : Thorshavn, dans les îles Féroé. Icelandair effectuera entre cinq et six vols par semaine, de mai à octobre 2024. En parallèle de cette annonce, la compagnie aérienne féroïenne Atlantic Airways et Icelandair ont signé une lettre d'intention sur leur coopération. Les deux compagnies aériennes voient ainsi la possibilité d'offrir à leurs clients des liaisons entre les îles Féroé et les destinations du réseau Icelandair en Europe et en Amérique du Nord.

Bogi Nils Bogason, Président & CEO d’Icelandair a déclaré : "Nous sommes très heureux d’ajouter les îles Féroé comme nouvelle destination à notre réseau Icelandair. Nous avons remarqué que les îles Féroé sont une destination qui intéresse beaucoup nos clients à travers le monde. Le lien entre les habitants des îles Féroé et d'Islande a toujours été fort et nous espérons qu'avec l'augmentation de la fréquence des vols, les relations se renforceront davantage. Dans cet esprit, nous allons commencer à travailler sur le développement de notre collaboration de longue date avec Atlantic Airways."

Jóhanna á Bergi, PDG d’Atlantic Airways a déclaré : "Atlantic Airways a pour mission de relier les îles Féroé avec le reste du monde. Depuis des décennies, nous travaillons avec Icelandair pour relier les îles Féroé à l'Islande. Les touristes américains sont de plus en plus nombreux à visiter les îles Féroé. Cette lettre d'intention ouvre la voie à une connectivité encore plus étroite avec l'Islande et le vaste réseau de liaisons d'Icelandair vers les États-Unis et l'Europe."





