Icelandair inaugure sa liaison saisonnière pour Tel Aviv

30 juin 2023

Cette nouvelle liaison a été inauguré le 22 juin dernier.

Icelandair a inauguré le début de sa liaison à destination de Tel Aviv, le jeudi 22 juin dernier. La nouvelle liaison saisonnière sera assurée trois fois par semaine, les mercredi, vendredi et dimanche, jusqu'au 29 octobre 2023. Le temps de vol estimé depuis l'Islande est d'environ sept heures.

Bogi Nils Bogason, Président & CEO d’Icelandair a déclaré : "Tel Aviv s'intègre parfaitement dans notre réseau de destinations. Ces dernières années, les touristes de la région ont manifesté un grand intérêt pour l'Islande, et cette nouvelle liaison ouvrira de nouvelles perspectives au tourisme islandais. De plus, la demande de vols entre Tel-Aviv et l'Amérique du Nord est importante."





