Iraqi Airways reçoit son premier Boeing 787

Article publié le 24 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie nationale irakienne a pris le premier des 10 787 qu'elle a commandés.

Boeing Iraqi Airways ont célébré, le 22 juin, la livraison du premier Boeing 787 Dreamliner de la compagnie en organisant un événement spécial à Bagdad pour accueillir. La compagnie nationale irakienne a pris le premier des 10 787 qu'elle a commandés.

La livraison du premier 787 d'Iraqi Airways fait suite à la livraison de quatre Boeing 737 Max depuis février. La compagnie a commandé un total de six 737 Max8 et de dix 737 Max 10.

Iraqi Airways dessert actuellement plus de 50 destinations au départ de Bagdad.

Manaf Abdel-Monem, directeur général d'Iraqi Airways a déclaré : "Nous sommes fiers de prendre livraison d'un avion doté des capacités du 787 Dreamliner. Alors que le trafic aérien national et international s'intensifie, il est essentiel que la flotte d'Iraqi Airways réponde à la demande croissante avec des avions plus efficaces, plus performants et plus confortables. Les avions 787 et 737 MAX que nous avons reçus sont essentiels à notre programme de renouvellement de la flotte, qui vise à garantir que nous pouvons transporter nos passagers dans le monde entier avec la sécurité et le confort qu'ils attendent d'une compagnie aérienne moderne et efficace comme Iraqi Airways."

Omar Arekat, vice-président de Boeing chargé des ventes commerciales et du marketing pour le Moyen-Orient a déclaré : "Aujourd'hui marque un nouveau départ pour Iraqi Airways, qui prend livraison de son premier 787 Dreamliner qui l'aidera à relier l'Irak au reste du monde. Boeing s'est engagé à soutenir l'ambition d'Iraqi Airways d'apporter une plus grande optimisation et de nouvelles possibilités d'itinéraires dans la région."





