Le Bourget 2023 : Air India a finalisé une grosse commande avec Boeing

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

Cette commande importante annoncée en février comprenait 190 737 MAX, 20 787 Dreamliners et 10 777X. Elle comprenait également des options pour 50 737 MAX et 20 787 Dreamliner supplémentaires.

Boeing et Air India ont annoncé lors du salon du Bourget, avoir finalisé une méga commande portant sur 290 nouveaux Boeing et des services. Lors du Salon du Bourget 2023, les deux compagnies ont organisé une cérémonie de signature pour célébrer l'achat historique de monocouloirs et de gros-porteurs Boeing.

Cette commande, qui comprend 190 737 MAX, 20 787 Dreamliners et 10 777X avec des options pour 50 737 MAX et 20 787 Dreamliner, est la plus importante commande de Boeing en Asie du Sud et souligne son partenariat de 90 ans avec Air India.

Un ensemble complet de services d'aviation permettra également à Air India d'étendre durablement ses activités sur le marché de l'aviation en Asie du Sud, qui connaît une croissance rapide. Au cours des 20 prochaines années, l'Asie du Sud devrait plus que tripler sa flotte en service, qui passera de 700 à 2 300 avions, afin de répondre à la demande des passagers.

Les deux compagnies ont annoncé en février qu'Air India avait sélectionné ces modèles Boeing pour servir sa stratégie de croissance durable.

