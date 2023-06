Le Bourget 2023 : Akasa Air commande des Boeing 737 Max supplémentaires

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de quatre Boeing 737 Max 8 par la compagnie indienne.

Boeing et Akasa Air ont annoncé une commande de quatre 737 Max 8 supplémentaires au salon du Bourget. Akasa Air, qui a lancé ses opérations en 2022 avec son premier 737 Max 8, a rapidement augmenté sa part de marché et sa flotte pour atteindre 19 avions répartis sur 16 destinations afin de soutenir le marché en forte croissance de l'Inde.

Avec la commande de quatre avions supplémentaires, le carnet de commandes du transporteur indien comprend 76 jets, dont 23 737 Max 8 et 53 avions 737 Max 8-200.

La compagnie indienne exploite aujourd'hui 19 737 Max 8, et des 737 Max 8-200 sont en cours de commande.

Vinay Dube, fondateur et PDG d'Akasa Air a déclaré : "En tant que compagnie aérienne connaissant la croissance la plus rapide au monde, nous sommes ravis d'ajouter quatre Boeing 737 Max 8 à notre flotte, ce qui porte notre commande initiale de 72 appareils à 76 jets qui seront livrés au cours des quatre prochaines années. En plus de soutenir notre expansion rapide sur le marché intérieur, ces avions nous permettent de tirer pleinement parti du 737 Max 8, leader dans sa catégorie et doté d'un rayon d'action inégalé, alors que nous préparons notre incursion sur les routes internationales. L'efficacité énergétique et les faibles émissions de carbone du 737 Max 8 nous permettent de rester concentrés sur des opérations durables, tout en offrant à nos passagers soucieux de l'environnement un moyen plus confortable de voler. Le développement durable est au cœur de notre activité et nous nous efforçons de réduire notre impact sur l'environnement".

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing en charge des ventes et du marketing commerciaux a déclaré : "Cette nouvelle commande d'Akasa démontre les capacités du 737 MAX sur le marché de l'aviation commerciale qui connaît la plus forte croissance au monde. L'efficacité et le rayon d'action du 737 Max 8 permettent à Akasa Air d'étendre ses réseaux nationaux et régionaux.

Sur le même sujet