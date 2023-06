Le Bourget 2023 : AURA AERO dévoile son INTEGRAL E

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

AURA AERO a dévoilé aujourd’hui, au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, INTEGRAL E, la version tout-électrique de son avion biplace destiné à la formation, la voltige et le loisir.

En présence de représentants de la Fédération Française Aéronautique, de la Fédération Française de Vol en Planeur - partenaire d’AURA AERO, pour qui l’avion sera décliné en version remorqueur – des aéroclubs Midi-Pyrénées Voltige et Aéroclub de Luchon, et de l’Association Tarnaise de Vol à Voile, Jérémy CAUSSADE et Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, ont dévoilé pour la première fois ce tout nouvel avion électrique, qui entamera sa campagne d’essais dans les jours qui viennent.

La Région Occitanie est pionnière dans le soutien à l’avion électrique, afin d’accélérer la décarbonation de l’aviation, et accompagne depuis ses débuts AURA AERO, depuis la phase de pré-industrialisation et de développement de son premier avion, INTEGRAL R, ainsi que dans le développement d’INTEGRAL E mais aussi d’ERA.

INTEGRAL E compte déjà un carnet de commandes de plusieurs dizaines de lettres d’intention.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO, a déclaré : "Nous sommes très fiers de présenter aujourd’hui INTEGRAL E, le dernier-né de la famille INTEGRAL. Chez AURA AERO, nous sommes convaincus que l’électrique est l’avenir de l’aviation légère, et nous ne sommes qu’au début de cette révolution !"