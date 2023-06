Le Bourget 2023 : China Airlines a commandé des Boeing 787

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a exercé ses options pour huit 787-9.

Boeing et China Airlines ont finalisé le 20 juin dernier, une commande de huit 787-9 Dreamliners au salon du Bourget 2023. Cette commande ferme, qui avait été précédemment publiée sur le site Orders and Deliveries de Boeing comme étant non identifiée, fait suite à la toute première commande de 16 787-9 de la compagnie aérienne annoncée l'année dernière.

