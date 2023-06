Le Bourget 2023 : De Havilland Canada et Zimex signent un contrat d'achat pour des nouveaux Twin Otter

Article publié le 22 juin 2023 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'achat de deux DHC-6 Twin Otter Classic 300-G Classic.

Le 21 juin 2023, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, De Havilland Canada et Zimex Aviation Ltd. (Zimex) ont signé un contrat d'achat permettant à Zimex d'acquérir deux nouveaux avions DHC-6 Twin Otter Classic 300-G Classic.

Brian Chafe, chef de la direction, De Havilland Canada a déclaré : "En tant que premier exploitant de nos avions DHC-6 Twin Otter de la série 400, nous sommes ravis que Zimex soit parmi les premiers à piloter le nouveau 300-G Classic. Avec la même cellule robuste, le Classic 300-G, plus léger, offrira à nos clients une plus grande portée de la charge utile et une réduction des coûts d'exploitation. De Havilland Canada fait une fois de plus progresser le marché des avions de transport utilitaires."

Daniele Cereghetti, président-directeur général de Zimex Aviation Ltd a déclaré : "Nous pouvons affirmer en toute confiance que les avions Twin Otter ont été l'épine dorsale de notre entreprise au cours des 54 dernières années. Je suis très heureux d'être à nouveau le client de lancement de la dernière série et nous sommes ravis d'accueillir le nouveau Twin Otter dans notre famille. Nous sommes également très fiers d'être le premier exploitant du nouveau DHC-6 Twin Otter Classic 300-G approuvé par l'EASA. Nous sommes non seulement très fiers d'être un centre de services agréé par De Havilland, offrant des services de maintenance complets à des clients du monde entier, mais nous apprécions aussi sans réserve les capacités exceptionnelles de cet avion remarquable."





Sur le même sujet