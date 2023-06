Le Bourget 2023 : des ailes pour la planète

Article publié le 24 juin 2023 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net vous présente le projet de Jean-Baptiste Loiselet, un passionné de voyage qui a créé un motoplaneur autonome et surtout écologique.

Lors de la 54e édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, a été présenté pour la première fois, le projet "des ailes pour la planète".

Ce projet est porté par Jean-Baptiste Loiselet. Ingénieur de formation, Jean-Baptiste – alias « Baptistou » a toujours préféré le grand air aux bureaux. Passionné de voyages, il côtoie l’aventure à plusieurs reprises : l’Atlantique Nord en goélette, les iles Kerguelen en mission scientifique, les mers sillonnées en pilotant des robots sous-marins, ou encore l’Antarctique à bord d’un voilier de 12m (film : on a Marché sur la Banquise.) Il y a une petite dizaine d’années, il découvre le vol en planeur et y voit une opportunité fantastique de répondre à ses envies de voyages "zéro impact". Il s’installe en indépendant en créant la société InnovaVis, ce qui lui permet de se consacrer pleinement au développement de son nouveau projet : des Ailes pour la Planète.

Pour son projet, Jean-Baptiste Loiselet opte non pas pour un planeur traditionnel, mais plutôt pour un motoplaneur pour pouvoir décoller tout seul. Son concept est simple, prendre un modèle de motoplaneur et y installer un moteur électrique avec des panneaux solaires sur les ailes afin de recharger les batteries de l'aéronef.

L'aéronef de "Baptistou" est appelé SOL.EX pour planeur SOLair EXpérimental. Ce planeur vert a été mis au point après près de 3 ans de travail et ses premiers vols d'essais ont été effectués au début de l'été 2022. La particularité de ce SOL.EX est qu'il est classé parmi les ULM, car après les modifications apportées par son créateur, il était plus simple de l'enregistrer dans la classe ULM, mais comme nous a indiqué Jean-Baptiste "le SOL.EX se pilote comme un planeur, ça reste un planeur même si son indicatif radio est F-JALU et son code d'identification 13-AHV."

Les caractéristiques techniques du SOL.EX sont les suivantes :

Envergure : 13,5 m

Surface alaire : 9 m2

Poids à vide : 235 kg

Poids maxi : 345 kg

Vitesse maximale : 220 km/h

Vitesse de décrochage : 65 km/h

Taux de chute minimal : 0,6 m/s

Finesse maximale : 40

Facteur de charge admissible : +5.3 / -2.65 g

Moteur : 22 kW

Capacité des batteries : 4.3 kWh

Taux de montée sur moteur : 2 m/s

Gain d’altitude possible sur batterie : 1500 m

Autonomie électrique : 1 heure

Autonomie en planeur pur : infinie, selon météo

Pour démontrer les performances de son SOL.EX, Jean-Baptiste Loiselet a effectué en août 2022 un tour de France sans recharger son aéronef. Au total, plus de 2600 km à vol d’oiseau ont été parcourus, en 17 étapes. Par la route, ça représenterait près de 4000 km.

Le tour de France a été réalisé en autonomie complète, avec simplement du vent et du soleil, sans aucun soutien logistique au sol. Exception faite de la nécessité pour Baptistou de trouver un sandwich chaque jour près de là ou il s’était posé. Et, très occasionnellement, il était appréciable de trouver une place de hangar, lorsque la météo s’annonçait orageuse.

Le SOL.EX et son pilote, Jean-Baptiste Loiselet sont encore visibles en vol aujourd'hui à 17h10 ainsi que demain, dernier jour du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.