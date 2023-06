Le Bourget 2023 : Safran élargit son partenariat avec AURA AERO

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur la propulsion hybride-électrique de l’avion ERA

Safran Helicopter Engines et AURA AERO ont signé un accord de partenariat portant sur le projet de motorisation de l’avion ERA (Electric Regional Aircraft). Les deux partenaires vont coopérer pour évaluer les solutions d'intégration des turbogénérateurs développés par Safran pour les besoins définis pour ERA, avion régional de 19 places. Ce protocole d’accord (Memorandum of Understanding), fait suite à un premier accord, signé en avril 2022 entre AURA AERO et Safran Electrical & Power, qui portait notamment sur les équipements électriques de cet avion.

Florent Chauvancy, Directeurs des Ventes chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Devenir partenaire d’AURA AERO est une excellente nouvelle pour Safran Helicopter Engines. Nous partageons cette même volonté de décarboner le transport aérien et sommes prêts à leur apporter notre expertise de la propulsion hybride électrique, développée au fil de nombreux essais."

Jérémy Caussade, CEO d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes très heureux que Safran Helicopters nous rejoigne en apportant son expertise et son regard pertinent à ce projet."