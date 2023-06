Le Bourget 2023 : Volocopter présente son Velocity (photos)

Article publié le 21 juin 2023 par David Dagouret

Pour la première fois au salon du Bourget, un appareil eVTOL fait une démonstration en vol.

Volocopter GmbH a été fondée en 2011 à Karlsruhe, en Allemagne, par Alexander Zosel et Stephen Wolf dans le but de fabriquer un multicoptère électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Le Velocity VC200, doté de 18 hélices non-inclinables, a effectué son premier vol sans équipage le 17 novembre 2013. Son premier vol avec équipage a eu lieu le 30 mars 2016. Volocopter a déclaré qu'il s'agissait du premier avion électrique VTOL biplace au monde. L'appareil est conçu pour voler jusqu'à 100 km/h (54 kt) et a démontré une vitesse de 69 km/h (37 kt) en juillet 2016. Le programme est soutenu par Ascending Technologies d'Intel, DG Flugzeugbau GmbH et d'autres.

Volocopter présente donc, pour la première fois au salon du Bourget, son appareil eVTOL. Il sera également visible sur les journées publiques.