Norse Atlantic Airways inaugure son vol entre Rome et New York

Article publié le 28 juin 2023 par David Dagouret

Le vol inaugural a eu lieu le 19 juin dernier, en Boeing 787-9 Dreamliner.

Norse Atlantic Airways a opéré son tout premier vol quotidien entre Rome et New York ce lundi 19 juin. Rome devient le 5ème aéroport européen de la compagnie à desservir New York-JFK après Oslo, Londres, Paris et Berlin.



Horaires des vols Rome-New York :

Le vol quotidien décolle de Rome-Fiumicino à 18h55 pour atterrir à New York-JFK à 22h30.

Le vol retour part de New York à 00h30 et arrive à Rome à 15h15 le même jour.

Pour rappel, Norse Atlantic opère une desserte quotidienne toute l’année entre Paris-CDG et New York-JFK depuis le 26 mars dernier.



Bjørn Tore Larsen, Fondateur et PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer notre vol quotidien entre Rome et New York-JFK, reliant deux villes dynamiques aux liens historiques et culturels profonds. Notre engagement à proposer des voyages long-courriers abordables sans compromis sur la qualité est au cœur de la vision de Norse Atlantic Airways. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers à bord et de leur offrir un service exceptionnel."



Ivan Bassato, Directeur Général de l'Aviation d'Aeroporti di Roma, a déclaré : "Nous accueillons chaleureusement Norse Atlantic Airways qui ajoute Rome-Fiumicino à son réseau transatlantique. Cette nouvelle desserte de New York-JFK contribue à renforcer notre offre aérienne directe vers les États-Unis, qui connaîtra des niveaux record pendant la saison estivale 2023. Nous sommes convaincus que le nouveau modèle d'offre du transporteur, ainsi que l'horaire du soir qui permet de bénéficier d'une journée complète à Rome avant le départ, enrichiront le marché avec des solutions supplémentaires qui peuvent capter un segment de marché plus large et stimuler une nouvelle demande sur les liaisons directes entre Rome et New York."