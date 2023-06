Le Bourget 2023 : Philippine Airlines finalise la commande de neuf A350-1000

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

La flotte d'A350-1000 de PAL pourra accueillir 380 passagers dans un agencement à trois classes.

Philippine Airlines a finalisé un accord d'achat avec Airbus pour la commande ferme de neuf avions long courrier A350-1000. L'accord a été signé lors du deuxième jours du Salon du Bourget par le Capitaine Stanley K. Ng, Président et Chief Operating Officer de Philippine Airlines, et Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.

L'A350-1000 a été sélectionné dans le cadre du projet Ultra Long Haul Fleet du transporteur philippin et effectuera des vols sans escale de Manille vers l'Amérique du Nord, y compris vers la côte est des États-Unis et du Canada. Le nouvel appareil viendra s'ajouter aux deux A350-900 déjà en service au sein de la compagnie.

