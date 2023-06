RwandAir lance ses premiers vols vers Paris

Article publié le 30 juin 2023 par David Dagouret

Cette liaison devient la 25e destination de la compagnie de RwandAir.

RwandAir a annoncé le lancement de nouveaux vols directs vers Paris pour la première fois. Les clients peuvent désormais voler avec RwandAir sur le seul service direct entre le Rwanda et la France. Cette liaison devient la 25e destination de la compagnie de RwandAir.

Le vol WB700, opéré en Airbus A330, part de Kigali tous les mardis, jeudis et samedis à 00h40, et arrive à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle à 09h30 le même jour.

Le vol retour WB701 quitte Paris à 21h30 tous les mardis, jeudis et samedis, avant d'arriver au hub de RwandAir à 06h00 le lendemain matin.

Le hub de RwandAir à Kigali permet des correspondances rapides avec son vaste réseau de vols à travers l'Afrique vers des pays tels que le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, a déclaré : "Nous sommes ravis et fiers de célébrer aujourd'hui le début de la nouvelle liaison de RwandAir vers Paris, trois fois par semaine, au départ de Kigali. Nous savons que cette nouvelle liaison fantastique vers la capitale française sera très populaire auprès de nos clients. Qu'il s'agisse de touristes désireux de découvrir la ville chic et sophistiquée de Paris ou d'explorer la beauté et la faune du Rwanda, les nouveaux vols de RwandAir permettront également de réunir amis et familles et aux entreprises de tisser des liens internationaux plus solides. Nous sommes impatients d'accroître notre présence sur le marché français alors que nous continuons à développer notre réseau de routes internationales et à relier l'Afrique à l'Europe et à d'autres destinations à l'étranger."

