Salon du Bourget 2023 : liste des aéronefs

Article publié le 7 juin 2023 par David Dagouret

Le 19 juin prochain débutera le 54e salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Voici la liste des avions qui seront présents.

Voiçi une première liste des aéronefs qui seront présents dès le lundi 19 juin 2023 pour l'ouverture du 54e salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget néanmoins des changements et modifications peuvent encore intervenir.



Attention certains de ces aéronefs ne seront pas présents pour les journées publiques qui se dérouleront le 24 et 25 juin.



Pour information, le constructeur américain, Boeing, n'a pas encore diffusé la liste des avions qu'il enverra durant ce salon. A ce jour c'est prêt de 159 aéronefs qui seront présentés.

Exposants Aéronefs Journées Pro Journées Publiques AERO VINTAGE ACADEMY P51 MUSTANG en vol AERO VINTAGE ACADEMY Supermarine SPITFIRE MkXIV en vol AERO VINTAGE ACADEMY T-28 TROJAN en vol AERODATA AG B200 King Air sur le statique sur le statique AIRBUS EURODRONE(mock-up) sur le statique sur le statique AIRBUS VSR 700 (mock-up) sur le statique sur le statique AIRBUS H-125 M (mock-up) sur le statique sur le statique AIRBUS H-125 ECUREUIL sur le statique sur le statique AIRBUS H-225 M Caracal sur le statique sur le statique AIRBUS H-175 sur le statique sur le statique AIRBUS H-145 sur le statique sur le statique AIRBUS H-160 en vol en vol AIRBUS A321 XLR en vol en vol AIRBUS AIRBUS 350-900 A321-LR sur le statique sur le statique AIRBUS A330 MRTT sur le statique AIRBUS C295 sur le statique sur le statique AIRBUS EUROFIGHTER TYPHOON sur le statique sur le statique AIRBUS - AIR FRANCE

A220 sur le statique sur le statique AIRCRAFT INDUSTRIES

L-410 NG Turbolet sur le statique sur le statique AL AT H-665 TIGRE en vol en vol ALI PER TUTTI

CAP 10 BK sur le statique statique et vol ALTERNATIVE DUO RF4 sur le statique ARCHER MIDNIGHT (eVTOL) sur le statique sur le statique ARMEE DE L AIR ET DE L ESPACE PATROUILLE DE FRANCE en vol ARMEE DE L AIR ET DE L ESPACE RAFALE en vol en vol ARMEE DE L AIR ET DE L ESPACE A400 M en vol en vol ARMEE DE L AIR ET DE L ESPACE PC 21 PILATUS en vol ARMOR AERO PASSION

MS.760 Paris sur le statique ASCENDANCE

ATEA (evtol) sur le statique sur le statique ATR ATR 72-600 sur le statique sur le statique ATR ATR 72-600 en vol AUDE LEMORDANT

MXS en vol

AURA AERO INTEGRAL R sur le statique sur le statique AURA AERO INTEGRAL S sur le statique sur le statique AURA AERO INTEGRAL ELECTRIQUE sur le statique sur le statique AUTOFLIGHT USA INC PROSPERITY 1 (eVTOL) sur le statique sur le statique AVIAN DYNAMICS FIREBIRD UAV sur le statique sur le statique AVIATION 46 Boeing STEARMAN en vol AVIATION SANS FRONTIERES C 208 Caravan sur le statique BELGIAN AIR FORCE F16 Fighting Falcon en vol en vol BELL TEXTRON BELL 505 JET RANGER sur le statique sur le statique BELL TEXTRON BELL 429 sur le statique sur le statique BOEING INFORMATION A VENIR BOEING INFORMATION A VENIR BOEING INFORMATION A VENIR BOEING INFORMATION A VENIR CATHERINE MAUNOURY EXTRA 300 en vol COMMEMORATIVE AIRFORCE PIPER N1



sur le statique DAHER AEROSPACE TBM 960 sur le statique sur le statique DAHER AEROSPACE KODIAK sur le statique sur le statique DAHER AEROSPACE TBM 700 - ECOPULSE sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION FALCON 10X (mock-up) sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION SCAF - NGF (mock-up) sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION FALCON 8X sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION FALCON 6X sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION FALCON 6X en vol en vol DASSAULT AVIATION FALCON 2000 sur le statique sur le statique DASSAULT AVIATION RAFALE sur le statique sur le statique DCI GROUP CABRI G2 sur le statique sur le statique DCI GROUP EC 120 B Colibri sur le statique sur le statique DE HAVILLAND AIRCRAFT DHC-6 GUARDIAN sur le statique DGAC VELIS ELECTRO - PIPISTREL statique et vol statique et vol DIAMOND AIRCRAFT DA 40 Electrique sur le statique sur le statique DIAMOND AIRCRAFT DA 62 MPP sur le statique sur le statique DIAMOND AIRCRAFT DART - 450 sur le statique sur le statique Dominique Etourneau GLOBE GC-1 SWIFT sur le statique EHANG EHANG 216 (eVTOL) sur le statique sur le statique ELIXIR Aircraft LXR Electrique sur le statique sur le statique ELIXIR Aircraft LXR sur le statique sur le statique ELIXIR Aircraft LXR sur le statique sur le statique ELIXIR Aircraft LXR sur le statique sur le statique EMBRAER S.A C 390 Millenium statique et vol EMBRAER S.A C 390 Millenium sur le statique sur le statique EMBRAER S.A E 195-E2 statique et vol EMBRAER S.A E 195-E2 sur le statique EMBRAER S.A EMB-314E Super Tucano sur le statique sur le statique EUROFIGHTER EUROFIGHTER TYPHOON (mock-up) sur le statique sur le statique EVE AIR MOBILITY EVE (eVTOL) sur le statique sur le statique FFPLUM Classe 1 - Chariot Paramoteur sur le statique FFPLUM Classe 2 - Pendulaire sur le statique FFPLUM Classe 3 - Multi-Axes sur le statique FFPLUM Classe 3 - Motoplaneur électrique sur le statique FFPLUM Classe 4 - Autogire sur le statique FFPLUM Classe 6 - Hélicoptère sur le statique FFVP Planeur 22 m sur le statique FFVP SWIFT S-1 en vol en vol FFWM Douglas AD 4N SKYRAIDER en vol GULFSTREAM G-280 sur le statique GULFSTREAM G-500 sur le statique GULFSTREAM G-700 sur le statique GULFSTREAM G-800 sur le statique INNOVAVIS (PLANEUR) SOL.EX sur le statique statique et vol LE GROS BIPLAN ROUGE Lockheed L-12 ELECTRA JUNIOR sur le statique LEONARDO SPA AW169 sur le statique sur le statique LEONARDO SPA M-345 AERMACCHI sur le statique sur le statique LEONARDO SPA M-346 AERMACCHI sur le statique sur le statique LES AILES ANCIENNES MD 311 Flamant en vol LES CASQUES DE CUIR Chance Vought F-4U-5NL CORSAIR en vol LILIUM LILIUM JET (Evtol) sur le statique sur le statique MARINE NATIONALE Atlantique 2 BREGUET en vol MEAC OV-10 BRONCO en vol

Ministère des Armées RAFALE M sur le statique sur le statique Ministère des Armées RAFALE AIR sur le statique sur le statique Ministère des Armées MIRAGE 2000 sur le statique sur le statique Ministère des Armées A400 M sur le statique sur le statique Ministère des Armées NH 90 CAIMAN NHI sur le statique sur le statique Ministère des Armées H160 (HIL) Guépard sur le statique sur le statique MISTRAL WARBIRD F86 SABRE sur le statique NH INDUSTRIES NH90 statique et vol statique et vol NH INDUSTRIES NH90 sur le statique sur le statique OYONNAIR P180 AVANTI II sur le statique sur le statique PILATUS Aircraft Ltd PC-12 NGX sur le statique PILATUS Aircraft Ltd PC-21

sur le statique PILATUS Aircraft Ltd PC-24 sur le statique QATAR AIRWAYS A319 sur le statique QATAR AIRWAYS A350-1000 sur le statique QATAR AIRWAYS GULFSTREAM G-700 sur le statique Régis Lacote GLOBE GC-1 SWIFT sur le statique RENAULT CAUDRON C.460 sur le statique sur le statique RSA Avion pédagogique sur le statique RSA Cricri sur le statique RSA Gaz'aile sur le statique RSA VariEze sur le statique SAFRAN PATROLLER sur le statique sur le statique SEBASTIEN MAZZUCHETTI SPARTAN 7W Executive sur le statique SHARK.AERO SHARK UL sur le statique sur le statique SOLARXPLORERS SA SOLARSTRATOS sur le statique statique et vol SPANISH AIR FORCE EUROFIGHTER TYPHOON en vol en vol STEPHEN GRAY H75 HAWK en vol TURGIS ET GAILLARD AAROK - Gaillard 1204 (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE ANKA UAV SYSTEM (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE AKSUNGUR UAV (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE GOKBEY HELICOPTER (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE MULTIROLE HELICOPTER (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE HURJET JET TRAINER (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE ROTARY CARGO UAV (mock-up) sur le statique sur le statique TURKISH AEROSPACE 10 TON HELICOPTER (mock-up) sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE F35 Lightning sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE F35 Lightning en vol en vol US DEPARTMENT OF DEFENSE AH64 Apache sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE UH60 Black Hawk sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE CH47 Chinook sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE F15E Strike Eagle sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE F16 Fighting Falcon sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE F16 Fighting Falcon sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE KC46 Pegasus sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE P8 Poseidon sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE C130 J Super Hercules sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE RQ7 Shadow sur le statique sur le statique US DEPARTMENT OF DEFENSE B-1 LANCER sur le statique VOLOCOPTER Gmbh VOLOCITY - VC200 (Evtol) statique et vol statique et vol VOLTAERO SAS CASSIO S statique et vol statique et vol VOLTAERO SAS CASSIO 1 sur le statique sur le statique YANKEE DELTA DC3 sur le statique YANKEE DELTA CM170 en vol en vol YANKEE DELTA CM170 sur le statique sur le statique ZEPHYR 28 CM175 Zéphyr sur le statique sur le statique















