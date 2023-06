Le Bourget 2023 : Sierra Charlie Aviation Scottsdale Arizona passe une pré-commande pour 100 avions Elixir

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

Cette pré-commande possède une option pour 50 autres appareils.

Lors du Salon du Bourget, Elixir Aircraft a annoncé que Sierra Charlie Aviation, basée à Scottsdale en Arizona aux États-Unis, avait commandé plus de 100 avions Elixir Full Glass Cockpit 100HP et 50 en option.

Scott Campbell, propriétaire de Sierra Charlie a déclaré : "Comme Elixir Aircraft, nous sommes fiers de l'innovation et de la sécurité, et d'avoir une longueur d'avance. Cela signifie fournir à nos étudiants les outils les meilleurs et les plus sûrs pour assurer une éducation et une formation de la plus haute qualité. L'Elixir de 4e génération est définitivement l'un de ces outils. La simplicité, mais la force de l'avion, comme les composants construits avec la technologie OneShot, changent la donne. Moins de 1000 références dans tout l'avion et des contrôles d'entretien d'une demi-journée de 100 heures signifient que mes Elixirs voleront beaucoup. Et mes élèves volent déjà beaucoup !"

Arthur Leopold Leger, PDG d'Elixir Aircraf a déclaré : "En parlant avec Sierra Charlie, il est clair que nos deux entreprises sont axées sur le développement commercial et industriel. Nous connaissons la demande du marché mondial de l'aviation, les avions de formation et la pénurie de pilotes. Nous avons l'intention de travailler ensemble pour faire tout ce qui est nécessaire pour répondre à cette demande."