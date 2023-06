Transavia ouvre 2 nouvelles lignes internationales pour l’hiver prochain

Article publié le 26 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France, lance des liaisons vers Dubaï.

Transavia France, a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons à destination de Dubaï, depuis Lyon et Marseille.

La ligne entre Lyon et Dubaï sera opérée à raison de 3 vols par semaine (aller les mercredis, vendredis et dimanches ; retour les mardis, jeudis et samedis) avec un premier vol le 29/10/2023.

La ligne entre Marseille et Dubaï sera également opérée à raison de 3 vols par semaine (aller les mardis, jeudis et samedis ; retour les mercredis, vendredis et dimanches) et le premier vol aura lieu le 31/10/2023.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’élargir notre réseau et de proposer pour la première fois cette destination tendance. Nous serons d’ailleurs la seule compagnie à opérer des vols vers Dubaï depuis Marseille cet hiver. Enfin, pour notre clientèle lyonnaise, Dubaï n’a jamais été aussi accessible grâce à notre offre low-cost de qualité."





