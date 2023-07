Air France : de nouvelles saveurs estivales en cabines La Première et Business

Article publié le 25 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie française accueille pour la première fois Thierry Marx pour les menus de la classe Business.

De juillet à octobre 2023, Air France continue de valoriser la gastronomie française avec un nouveau cycle de recettes inédites. Au départ de Paris, en cabines La Première et Business long-courrier, ce sont désormais les grands chefs étoilés français Régis Marcon et pour la première fois Thierry Marx qui réalisent, aux côtés du chef pâtissier Meilleur Ouvrier de France Philippe Urraca, de savoureux mets pour les clients de la compagnie.

Pour élaborer ces menus à déguster en plein ciel, les chefs ont travaillé en collaboration avec Servair, leader mondial de la restauration aérienne, pour concevoir des plats à partir de produits frais, locaux et variant en fonction des saisons. Dans une approche responsable, les viandes, volailles, produits laitiers et œufs composant chaque menu sont d’origine française et les poissons sont issus de la pêche durable. Par ailleurs, dans chaque cabine de voyage, des menus végétariens sont systématiquement proposés sur tous les vols de la compagnie.

Thierry Marx prend les commandes des menus Business

Pour la première fois, Air France accueille Thierry Marx, célèbre chef deux étoiles Michelin. Ce Parisien d’origine faisant partie des talents culinaires les plus reconnus de sa génération a conçu pour les clients de la compagnie des recettes uniques, s’inspirant de la diversité des terroirs de France. Ses mets valorisent avant tout les ingrédients végétaux dans une approche flexitarienne.

Au total, le chef a créé huit plats à découvrir au fil des 4 prochains mois :

Crémeux d’épeautre, crumble aux olives noires, courgettes sautées ;

Cabillaud, crevettes, riz au safran, coulis piquillos ;

Pintade, carotte, purée de butternut ;

Echine de porc, coulis de langoustines, purée de chou-fleur, girolles ;

Pâtes conchiglie, poire, fourme d’Ambert et noix ;

Crevettes, pâtes risoni à l’encre de seiche, légumes croquants ;

Poulet, pommes de terre boulangères, champignons, sauce au vin du Jura ;

Paleron de bœuf, sauce bordelaise, raviole au céleri.

Régis Marcon et Philippe Urraca en cabine La Première

La cabine La Première d’Air France propose à chaque client une offre gastronomique digne des plus grands restaurants. Elue « meilleure restauration à bord en première classe » lors des derniers Skytrax World Airline Awards 2023, elle offre désormais des menus signés par le grand chef trois étoiles Régis Marcon. La nature inspire toujours ce chef qui puise son inspiration entre l’Ardèche et l’Auvergne pour réaliser ses recettes. Il a ainsi concocté huit plats à découvrir au fil des prochains mois :

Filet de bœuf aux cerises, purée de pomme de terre au sel fumé ;

Royale de courgettes aux pleurotes et à la truffe, coulis tomates fraises ;

Filet de pigeon et sa sauce abricot, boulgour au citron, champignons et butternut ;

Filet de bar et crevettes aux girolles façon bouillabaisse ;

Filet de pintade myrtilles, pomme grenailles rôties et mini carottes ;

Filet de dorade à la verveine, jeunes pousses d’épinards et girolles sautés ;

Jarret de veau braisé, sauce à la sauge, gratin de pommes de terre aux cèpes.

Crémeux de haricot rouge aux légumes racines.

Côté desserts, le chef pâtissier Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France et grand représentant de la tradition pâtissière française, a imaginé un cycle gourmand et délicat composé de 4 desserts se relayant à la carte proposée à bord :

Délice du sud ;

Le thé, l’orange et le Kalamansi ;

Le méditerranéen ;

Le Moka.

