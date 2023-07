Delta annonce son programme transatlantique pour été

Article publié le 5 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie américaine proposera 77 lignes vers 32 destinations.

Delta Air Lines a lancé son programme estival avec plus 650 vols hebdomadaires transatlantiques, soit une croissance de 30% de la capacité en sièges par rapport à la saison été 2022. La compagnie américaine proposera 32 villes européennes depuis les Etats-Unis tout au long de l'été notamment en France, Grèce, Italie et Islande. Au cours des trois derniers mois, Delta a inauguré ou relancé 32 de ces liaisons, la plupart en provenance des principaux hubs de la compagnie aérienne, Atlanta, Detroit, Los Angeles et New York-JFK.

Au départ d’Atlanta

En mars, Delta a relancé son vol quotidien entre Atlanta et Tel Aviv. Deux mois plus tard, le 13 mai, la compagnie a inauguré sa nouvelle liaison quotidienne sans escale entre Nice et Atlanta. Enfin elle propose depuis le mois de mai un vol entre Atlanta et Edimbourg en Ecosse.

Au départ de Los Angeles

Delta propose son vol quotidien entre Los Angeles et Paris. Ce vol servira de lien entre les deux villes hôtes des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, en 2024 et 2028. Delta a également répondu à la forte demande de voyages estivaux en reprenant le service quotidien sans escale de Los Angeles à Londres-Heathrow.

Au départ de New York-JFK

Delta proposera son plus grand programme transatlantique au départ de ce hub. Opérant plus de 230 vols hebdomadaires vers 26 villes, il comprend de nouvelles liaisons, notamment vers Genève, et le retour de destinations saisonnières comme Reykjavík, Venise, Prague et Copenhague. Le nouveau vol saisonnier entre New York et Nice, inauguré le 26 mars dernier, est devenu l’une des routes saisonnières les plus recherchées de la compagnie aérienne. Delta a également fait un retour très attendu à Londres-Gatwick après 15 ans d’absence, et a rétabli ses vols vers Berlin, ramenant sa capacité de vol aux niveaux prépandémiques.

Au départ de Detroit

En mai, Delta a inauguré sa nouvelle liaison quotidienne vers Reykjavik. Début juin, la compagnie a lancé des vols quotidiens vers Rome.

