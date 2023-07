Emirates lance sa première liaison à destination de Montréal

Article publié le 8 juillet 2023 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée quotidiennement en Boeing 777-300ER.

Emirates a inauguré sa liaison entre Dubaï et Montréal. Le vol Emirates EK243 s’est envolé le 05 juillet dernier avec plus de 340 passagers, dont une délégation VIP et des médias à bord.

Le nouveau service quotidien entre Dubaï et Montréal complète la liaison quotidienne d'Emirates vers Toronto et porte le réseau nord-américain de la compagnie à 14 destinations, soit un total de 18 sur le continent américain.

Emirates exploitera son Boeing 777-300ER à trois classes sur la ligne, proposant huit suites privées en première classe, 42 sièges-lits en classe affaires et plus de 300 sièges spacieux en classe économique pour ce service quotidien.

