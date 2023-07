Emirates propose un nouvel espace pour ses clients premium à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle

Article publié le 25 juillet 2023 par David Dagouret

Cet espace se trouve au Terminal 1 pendant la rénovation du Terminal 2.

Emirates s'associe à Extime à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour offrir aux voyageurs premium un nouvel espace au Terminal 1, pendant que la rénovation du Terminal 2 se poursuit.

Emirates est l'une des seules compagnies à disposer d'un espace dans le Terminal 1 pour ses clients. Accessible sous douane après les contrôles de sécurité, le salon se trouve à proximité immédiate des portes d’embarquement.

La compagnie propose ainsi un salon privé de 155 places, avec un espace intérieur et extérieur, ainsi qu'une prestation de restauration variée. Une fois les travaux terminés au sein du Terminal 2, un nouveau salon ouvrira ses portes en juillet 2024.

Dans une ambiance de bistrot lumineux et aéré, ce salon présente des touches d'acajou et de cuir, avec des tons blancs et chauds, décorés de topiaires vertes et de luminaires contemporains. Les clients peuvent se rafraîchir dans les espaces douches, se connecter au Wi-Fi gratuitement, lire les journaux et profiter d'un buffet proposant notamment des boissons alcoolisées de 6h à 21h30 tous les jours. Le salon, réservé exclusivement aux clients d'Emirates, est accessible aux personnes à mobilité réduite.

