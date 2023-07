L'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv améliore ses services

Article publié le 6 juillet 2023 par David Dagouret

25 millions de passagers sont attendus dans les prochains mois à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Le projet d’amélioration de l’aéroport vise à rendre le transit facile et rapide, avec des zones d'attente agréables et accueillantes. Il se déroulera en deux phases.

La première phase verra l'ajout de 11 nouveaux points de restauration, suivie d'une deuxième phase d'ajout de cinq autres, avant l'expansion prévue de la zone de Duty Free. Les voyageurs trouveront alors des cafés dans les terminaux 1 et 3, une pizzeria, une boulangerie et un café dans le hall du Terminal 3, ainsi qu'un complexe de vente de plats cuisinés emballés, un restaurant asiatique et une épicerie fine.

L'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv attend un afflux de 25 millions de passagers au cours des prochains mois.

Israël a accueilli 376 400 touristes internationaux en mai 2023 (+51% par rapport à mai 2022) et 1,6 million entre janvier et mai 2023 (+115 % par rapport à 2023).

Parmi eux, on a enregistré 26 600 touristes français en mai (+5% par rapport à mai 2022), et 114 500 entre janvier et mai 2023 (+44% par rapport à la même période en 2022).

La France est le deuxième pays émetteur dans le monde, derrière les Etats-Unis (103 800 arrivées en mai 2023 / 443 100 pour janvier-mai 2023) et devant l’Allemagne (22 200 arrivées en mai 2023 / 96 000 pour janvier-mai 2023) et le Royaume-Uni (21 900 arrivées en mai 2023 / 94 500 pour janvier-mai 2023).