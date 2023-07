Le premier Airbus A220 de Qantas prend forme

Article publié le 23 juillet 2023 par David Dagouret

Les A220 remplaceront progressivement la flotte de Boeing 717 de QantasLink qui exploite des lignes à travers l'Australie.

La construction du premier Airbus A220 du groupe Qantas a débuté.

Les principaux éléments de la cellule de l'avion, notamment le fuselage central et arrière, sont en cours d'assemblage sur le site de production d'Airbus à Mirabel, au Canada, et le premier des 29 appareils devrait arriver en Australie avant la fin de l'année. Premier A220 à être exploité en Australie, l'appareil sera soumis aux approbations réglementaires, à la préparation aéroportuaire et aux activités de formation avant de rejoindre la flotte de QantasLink au début de l'année 2024. QantasLink a également commencé à former ses pilotes à l'exploitation du nouvel appareil.

Le premier A220 de QantasLink assurera les vols entre Melbourne et Canberra, et les appareils suivants seront déployés dans d'autres parties du réseau régional et national. Avec un rayon d'action deux fois supérieur à celui du 717, l'A220 devrait également permettre d'ouvrir de nouvelles liaisons intérieures et internationales court-courriers au fur et à mesure de l'entrée en service de nouveaux appareils dans la flotte.

Alors que la production bat son plein, le groupe Qantas fait appel aux Australiens pour l'aider à nommer sa flotte de nouveaux A220, sur le thème de la "faune indigène".

À partir d'aujourd'hui, les Australiens peuvent proposer jusqu'à six noms sur une page dédiée du site qantas.com. Une liste restreinte sera ensuite publiée afin que le public puisse voter pour ses favoris avant que les noms définitifs ne soient révélés.

Qantas a organisé un concours similaire pour nommer sa flotte de Boeing 787 Dreamliner avec des noms australiens emblématiques en 2017, avec plus de 10 000 soumissions reçues.

John Gissing, PDG de QantasLink a déclaré : "L'A220 représente la nouvelle génération de notre flotte domestique en termes de confort des passagers, de gamme d'avions et d'opportunités pour notre personnel, c'est pourquoi voir le premier avion commencer à prendre forme est incroyablement excitant. Dans peu de temps, nous devrons peindre le nom sur le flanc de ces avions, et nous voulons que tous les Australiens nous aident à choisir le nom que nous leur donnerons. Les noms de nos avions ont toujours célébré ce que l'Australie a de spécial, qu'il s'agisse de ses lieux, de ses pionniers ou de ses merveilles naturelles. Poursuivant cette tradition, nous nommons notre flotte d'A220 d'après la faune unique et rare de l'Australie. Qu'il s'agisse d'un lézard à collier ou d'un planeur à queue de plume, d'un échidné ou d'un émeu, nous voulons que les Australiens nous aident à choisir des noms qui mettent en valeur certains des animaux indigènes préférés de notre pays, en plus de celui qui se trouve déjà sur la queue, reflétant ainsi la diversité et la couleur de cet endroit merveilleux qu'ils appellent leur maison".





