WestJet : vols quotidiens entre Paris et Calgary

Cette liaison sera opérée en Boeing 787-9 Dreamliner.

WesJet a annoncé que les vols entre Paris et Calgary seront disponibles toute l'année. Dès maintenant et jusqu'au 8 octobre prochain, la compagnie canadienne proposera donc des vols quotidiens entre Paris et Calgary. Du 9 octobre au 29 octobre, les vols seront opérés à raison de 4 vols par semaine. Enfin du 30 octobre au 17 avril, cette liaison sera opérée à raison de 3 vols par semaine.

La liaison entre Calgary et Paris sera effectué, quatre fois par semaine, en Boeing 787-9 pouvant accueillir un total de 320 passagers en trois classes, affaires, économie privilège et économique.

Chris Avery, vice-président, Planification du réseau, alliances et développement commercial, WestJet a déclaré : "En renforçant notre réseau intercontinental avec des vols toute l'année vers Paris, nous ouvrons un nouveau monde d'opportunités aux voyageurs d'agrément et d'affaires à destination de l'Europe."

