Air Canada ouvre son premier salon Feuille d'érable à l'aéroport international de San Francisco

Article publié le 4 août 2023 par David Dagouret

Cet espace est situé à l'aérogare 2 et a une capacité de 165 places.

Air Canada a ouvert son tout nouveau salon Feuille d'érable à l'aéroport international de San Francisco (SFO), son 28e à l'échelle mondiale et son troisième salon Feuille d'érable aux États-Unis. Cette aire de repos est située dans l'aérogare 2, propose la première terrasse extérieure pour un salon d'Air Canada.

Outre la gamme de services et de prestations pour lesquels les salons Feuille d'érable de la Société aérienne sont connus, le tout nouveau salon dispose d'une grande terrasse extérieure permettant d'admirer les appareils et les pistes. Cette oasis aéroportuaire de 165 places d'une superficie de 761 mètres carrés (8 168 pieds carrés) rehausse l'expérience Air Canada à bord et aux aéroports pour les clients qui voyagent au départ de la Californie à destination du Canada ou de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie via trois des grandes plaques tournantes de la Société : les aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Montréal-Trudeau et de Vancouver.

Jacqueline Harkness, directrice générale - Produits et Services d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes enchantés d'offrir l'expérience de nos salons Feuille d'érable à l'aéroport de San Francisco, et de donner à nos clients de la région de la baie de San Francisco l'occasion de profiter du produit primé et de l'accueil chaleureux d'Air Canada dès leur arrivée. Il s'agit là d'une autre façon pour nous d'investir afin de devenir le transporteur de choix pour les voyages internationaux à San Francisco."





