EL AL reçoit son quatrième 787-8 Dreamliner

Article publié le 4 août 2023 par David Dagouret

La compagnie inaugure également son premier vol en SAF.

EL AL, la compagnie aérienne nationale israélienne, a annoncé l’acquisition de son quatrième Boieng 787-8 Dreamliner. Ce nouvel appareil, qui porte le nom de la ville "Nof HaGalil", rejoint la flotte Dreamliner d’EL AL actuellement composée de 16 appareils de ce type, soit douze 787-9 et quatre 787-8.

L’appareil propose trois classes de service : Business, Premium et Economy et opérera pour des vols long-courriers vers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Extrême-Orient.

Pour son voyage inaugural, l’avion a été accueilli ce mardi 1er août lors d’une cérémonie traditionnelle de "water salute" à l'aéroport Ben Gourion après un vol direct depuis les usines de Boeing à Seattle vers Tel Aviv. La compagnie a précisé qu'il s'agit du premier vol utilisant du carburant durable (SAF).

