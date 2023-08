Mondial de l'ULM 2023

Article publié le 11 août 2023 par David Dagouret

Cette année le Mondial de l’Ultra Léger Motorisé se tiendra du 1er au 3 septembre 2023.

Le Mondial de l’Ultra Léger Motorisé (MULM) se tiendra cette année du 1er au 3 septembre 2023 à l'aérodrome de Blois Le Breuil. Plus de 120 exposants seront présents à cet événement, de nombreuses nationalités représentées, des machines innovantes, des machines électriques ainsi que plusieurs villages à thèmes.

Cette année, un village handi, mettra en avant la possibilité à des personnes en situation de handicap physiques, auditifs et visuels de pouvoir voler. Un baptême de l’air en classe 5, adapté aux personnes à mobilité réduite, fera un envol en exclusivité mondiale. Ce ballon sera piloté par Samuel Marie, un aventurier tétraplégique. Céline Derouallière, une paralympique marraine de ce projet, sera également présente.

Il y aura aussi un village rétro, régional, de paramotoristes avec la présence de notre équipe française encore championne du Monde cette année, un village autour du centenaire de l’autogire, sans oublier le village fédéral.

Des soirées concerts seront organisées et l'entrée sera libre et gratuite :

le vendredi 20h-22h les argonautes - Reggae

le samedi 20h-22h Arhios - Rock alternatif

Sébastien PERROT Président de la Fédération Française d'ULM a déclaré : "On a tous de l'ULM à partager! Que l'on soit pilotes confirmés, élèves, instructeurs, responsables de clubs, professionnels, simple curieux, on a tous une certaine idée de l'ULM dans laquelle on finit par se retrouver et qui fait son chemin depuis plus d'une quarantaine d'années. Le Mondial de l'ULM à Blois est le principal lieu de rencontres et d'échanges de notre passion où tout le monde peut se retrouver dans une époque où il est important de partager les choses essentielles : le désir de voler, la liberté, le fun, pour une aviation qui par définition a toujours été la plus sobre possible ! L'ULM, c'est sobre et fun! Cette année où nous célébrons les 100 ans de l'autogire, quelques nouveautés : des machines bien sûr (dont des électriques), un village de machines Rétro, des conférences tous les jours, plus de facilité pour venir par la route ou en train, et plus que jamais la possibilité de venir en vol pour un rassemblement qui dure trois jours avec concerts et festivités avec nos partenaires et tous les bénévoles qui rendent cet événement unique possible. Vous êtes chez vous au MULM !"